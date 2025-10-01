Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri CLEAR se giblje od $217K na year za Software Engineer II do $353K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $223K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CLEAR. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K


20%
LETO 1
30%
LETO 2
50%
LETO 3
Pri CLEAR so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
30% se pridobi v 2nd-LETO (30.00% letno)
50% se pridobi v 3rd-LETO (50.00% letno)
