Mediana Programski inženir nadomestila in India pri CLEAR znaša skupaj ₹1.84M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CLEAR. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹1.84M
Raven
Software Engineer I
Osnovna plača
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CLEAR?

₹13.95M

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

30%

LETO 2

50%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri CLEAR so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 30% se pridobi v 2nd-LETO (30.00% letno)

  • 50% se pridobi v 3rd-LETO (50.00% letno)



Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CLEAR in India znaša letno skupno plačilo ₹7,927,480. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CLEAR za vlogo Programski inženir in India je ₹1,836,238.

Drugi viri