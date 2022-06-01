CLEAR Platy

Platový rozsah CLEAR sa pohybuje od $6,651 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $418,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CLEAR. Naposledy aktualizované: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.
20%
ROK 1
30%
ROK 2
50%
ROK 3
V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:
20% nadobúda sa v 1st-ROK (20.00% ročne)
30% nadobúda sa v 2nd-ROK (30.00% ročne)
50% nadobúda sa v 3rd-ROK (50.00% ročne)
Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.