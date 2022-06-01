CLEAR Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah CLEAR sa pohybuje od $6,651 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $418,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CLEAR. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend programski inženir

Vodja razvoja programske opreme
Median $418K
Oblikovalec izdelkov
Median $188K

Vodja izdelka
Median $250K
Tehnični vodja programa
Median $200K
Vodja poslovnih operacij
$72.4K
Služba za stranke
$42K
Znanstvenik podatkov
$201K
Trženje
$121K
Kadrovik
$191K
Prodaja
$6.7K
Analitik kibernetske varnosti
$113K
Plán nadobudnutia práv

20%

ROK 1

30%

ROK 2

50%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti CLEAR podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 20% nadobúda sa v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 30% nadobúda sa v 2nd-ROK (30.00% ročne)

  • 50% nadobúda sa v 3rd-ROK (50.00% ročne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CLEAR je Vodja razvoja programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $418,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CLEAR je $191,453.

