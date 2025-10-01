Imenik podjetij
Clarivate Analytics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Barcelona Area

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Greater Barcelona Area pri Clarivate Analytics znaša skupaj €71.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Clarivate Analytics. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Skupaj na leto
€71.3K
Raven
Senior
Osnovna plača
€64K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€7.3K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Clarivate Analytics?

€142K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Podatkovni znanstvenik at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,416. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Podatkovni znanstvenik role in Greater Barcelona Area is €72,692.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Clarivate Analytics

Povezana podjetja

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri