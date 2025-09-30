Imenik podjetij
Clari Programski inženir Plače v Poland

Programski inženir nadomestilo in Poland pri Clari znaša PLN 308K na year za L3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Clari. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 600K

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Clari so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Clari in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 310,983. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Programski inženir role in Poland is PLN 305,203.

Drugi viri