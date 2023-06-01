Adresár Spoločností
CKM Analytix
Top poznatky
    • O nás

    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Webstránka
    2011
    Rok založenia
    126
    # Zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

