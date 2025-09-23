Imenik podjetij
Mediana Vodja izdelkov nadomestila in United States pri Cityblock Health znaša skupaj $173K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cityblock Health. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Skupaj na leto
$173K
Raven
L2
Osnovna plača
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cityblock Health?

$160K

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja izdelkov at Cityblock Health in United States sits at a yearly total compensation of $193,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cityblock Health for the Vodja izdelkov role in United States is $173,000.

