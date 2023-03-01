Imenik podjetij
City of Seattle
City of Seattle Plače

Plače City of Seattle se gibljejo od $96,361 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $201,000 za Elektroinženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri City of Seattle. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Informacijski tehnolog (IT)
Median $135K
Vodja poslovnih operacij
$172K
Poslovni analitik
$161K

Gradbeništvo inženir
$127K
Elektroinženir
$201K
Vodja programa
$105K
Vodja projekta
$153K
Programski inženir
$152K
Vodja tehniškega programa
$96.4K
Pogosta vprašanja

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in City of Seattle è Elektroinženir at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in City of Seattle è $152,235.

Drugi viri