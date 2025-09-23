Imenik podjetij
CitiusTech
Programski inženir nadomestilo in United States pri CitiusTech znaša $87K na year za Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $86K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CitiusTech. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Kakšne so karierne stopnje pri CitiusTech?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri CitiusTech in United States znaša letno skupno plačilo $102,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CitiusTech za vlogo Programski inženir in United States je $86,000.

Drugi viri