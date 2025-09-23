Programski inženir nadomestilo in United States pri CitiusTech znaša $87K na year za Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $86K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CitiusTech. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
