Citadel
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • New York City Area

Citadel Programski inženir Plače v New York City Area

Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Citadel se giblje od $408K na year za L1 do $643K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $570K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
$160K

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Citadel?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Kvantitativni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Citadel in New York City Area znaša letno skupno plačilo $875,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Citadel za vlogo Programski inženir in New York City Area je $500,000.

