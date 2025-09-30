Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Citadel se giblje od $408K na year za L1 do $643K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $570K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
