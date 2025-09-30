Programski inženir nadomestilo in Greater London Area pri Citadel se giblje od £197K na year za L1 do £300K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Greater London Area znaša skupaj £286K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Vključeni naziviPredloži nov naziv