  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Chicago Area

Citadel Programski inženir Plače v Greater Chicago Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Chicago Area pri Citadel se giblje od $290K na year za L1 do $553K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Chicago Area znaša skupaj $400K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
$160K

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Citadel?

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Produkcijski programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Kvantitativni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Citadel in Greater Chicago Area znaša letno skupno plačilo $645,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Citadel za vlogo Programski inženir in Greater Chicago Area je $410,000.

