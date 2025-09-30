Podatkovni znanstvenik nadomestilo in New York City Area pri Citadel se giblje od $301K na year za L1 do $625K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $291K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
