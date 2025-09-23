Imenik podjetij
Citadel
  • Plače
  • Podatkovni analitik

  • Vse plače Podatkovni analitik

Citadel Podatkovni analitik Plače

Mediana Podatkovni analitik nadomestila in United States pri Citadel znaša skupaj $370K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Citadel. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Mediani paket
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Skupaj na leto
$370K
Raven
Analyst
Osnovna plača
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Citadel?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Citadel in United States znaša letno skupno plačilo $515,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Citadel za vlogo Podatkovni analitik in United States je $305,000.

