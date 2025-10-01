Imenik podjetij
Cisco
Cisco Podatkovni znanstvenik Plače v San Francisco Bay Area

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Cisco se giblje od $126K na year za Grade 6 do $331K na year za Grade 12. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $215K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cisco. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cisco so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



