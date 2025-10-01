Imenik podjetij
Cisco
  Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  Madrid Metropolitan Area

Cisco Podatkovni znanstvenik Plače v Madrid Metropolitan Area

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Madrid Metropolitan Area pri Cisco znaša €110K na year za Grade 11. Mediana yearnega nadomestila in Madrid Metropolitan Area znaša skupaj €110K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cisco. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cisco so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Podatkovni znanstvenik di Cisco in Madrid Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan €112,391. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk posisi Podatkovni znanstvenik in Madrid Metropolitan Area adalah €109,675.

