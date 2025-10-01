Imenik podjetij
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Greater Bengaluru

Cisco Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Bengaluru

Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Bengaluru pri Cisco se giblje od ₹3.28M na year za Grade 8 do ₹7.02M na year za Grade 11. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹3.33M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cisco. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cisco so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Podatkovni znanstvenik at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹8,213,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Podatkovni znanstvenik role in Greater Bengaluru is ₹3,325,313.

