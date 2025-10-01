Imenik podjetij
Cisco
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

  • San Francisco Bay Area

Cisco Poslovni analitik Plače v San Francisco Bay Area

Poslovni analitik nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Cisco se giblje od $86.2K na year za Grade 4 do $171K na year za Grade 10. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $114K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cisco. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cisco so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Poslovni analitik at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Poslovni analitik role in San Francisco Bay Area is $107,000.

Drugi viri