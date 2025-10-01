Imenik podjetij
Cisco
  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Poslovni analitik Plače v Raleigh-Durham Area

Poslovni analitik nadomestilo in Raleigh-Durham Area pri Cisco se giblje od $77K na year za Grade 4 do $140K na year za Grade 10. Mediana yearnega nadomestila in Raleigh-Durham Area znaša skupaj $88.2K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cisco. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Cisco so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Cisco in Raleigh-Durham Area znaša letno skupno plačilo $140,167. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cisco za vlogo Poslovni analitik in Raleigh-Durham Area je $88,000.

