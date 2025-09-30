Imenik podjetij
Cirrus Logic
Cirrus Logic Strojni inženir Plače v United Kingdom

Mediana Strojni inženir nadomestila in United Kingdom pri Cirrus Logic znaša skupaj £73.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cirrus Logic. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Skupaj na leto
£73.8K
Raven
Senior Engineer
Osnovna plača
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bonus
£5.1K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cirrus Logic?

£121K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Vključeni nazivi

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Pogosta vprašanja

El paquete salarial más alto reportado para un Strojni inženir en Cirrus Logic in United Kingdom tiene una compensación total anual de £152,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cirrus Logic para el puesto de Strojni inženir in United Kingdom es £68,905.

