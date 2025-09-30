Imenik podjetij
Cirrus Logic Strojni inženir Plače v Greater Austin Area

Mediana Strojni inženir nadomestila in Greater Austin Area pri Cirrus Logic znaša skupaj $200K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cirrus Logic. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Skupaj na leto
$200K
Raven
L6
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
10 Leta
Leta izkušenj
12 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cirrus Logic?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Vključeni nazivi

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Pogosta vprašanja

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Strojni inženir bij Cirrus Logic in Greater Austin Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $296,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cirrus Logic voor de Strojni inženir functie in Greater Austin Area is $195,000.

