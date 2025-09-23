Imenik podjetij
CircleCI
CircleCI Vodja programskega inženiringa Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CircleCI. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CA$234K - CA$272K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
CA$216KCA$234KCA$272KCA$303K
Običajen razpon
Možen razpon

CA$225K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri CircleCI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at CircleCI in Canada sits at a yearly total compensation of CA$302,599. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Vodja programskega inženiringa role in Canada is CA$216,142.

