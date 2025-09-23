Programski inženir nadomestilo in Canada pri CircleCI se giblje od CA$167K na year za E2 do CA$184K na year za E4. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$187K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CircleCI. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri CircleCI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)