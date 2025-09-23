Imenik podjetij
CircleCI
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovik

  • Vse plače Kadrovik

CircleCI Kadrovik Plače

Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United States pri CircleCI se giblje od $185K do $257K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CircleCI. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$198K - $233K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$185K$198K$233K$257K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Kadrovik prijavs pri CircleCI za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri CircleCI so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri CircleCI in United States znaša letno skupno plačilo $257,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CircleCI za vlogo Kadrovik in United States je $184,800.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CircleCI

Povezana podjetja

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri