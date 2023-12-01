Imenik podjetij
Circle Logistics
Circle Logistics Plače

Plače Circle Logistics se gibljejo od $22,425 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $85,425 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Circle Logistics. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Operacije službe za stranke
$22.4K
Podatkovni analitik
$50.3K
Podatkovni znanstvenik
$50.3K

Programski inženir
$70.4K
Vodja tehniškega programa
$85.4K
Pogosta vprašanja

El puesto con mayor remuneración reportado en Circle Logistics es Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $85,425. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Circle Logistics es $50,250.

