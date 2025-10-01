Imenik podjetij
Circle K
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

  • Phoenix Area

Circle K Podatkovni znanstvenik Plače v Phoenix Area

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Phoenix Area pri Circle K znaša skupaj $120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Circle K. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Skupaj na leto
$120K
Raven
1
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
3 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Circle K?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Podatkovni znanstvenik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Circle K in Phoenix Area znaša letno skupno plačilo $131,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Circle K za vlogo Podatkovni znanstvenik in Phoenix Area je $117,500.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Circle K

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Microsoft
  • Snap
  • Uber
  • Intuit
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri