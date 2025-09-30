Imenik podjetij
Cinven
Cinven Programski inženir Plače v Cincinnati Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Cincinnati Area pri Cinven znaša skupaj $83K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cinven. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Cinven
Software Engineer
Cincinnati, OH
Skupaj na leto
$83K
Raven
L1
Osnovna plača
$83K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Cinven?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Cinven in Cincinnati Area znaša letno skupno plačilo $148,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cinven za vlogo Programski inženir in Cincinnati Area je $83,000.

