Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Cimpress se giblje od ₹1.31M na year za PR1 do ₹4.11M na year za PR3. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹2.07M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cimpress. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Cimpress so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)