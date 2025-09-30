Imenik podjetij
Ciklum
Ciklum Programski inženir Plače v Poland

Programski inženir nadomestilo in Poland pri Ciklum znaša PLN 313K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Poland znaša skupaj PLN 291K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ciklum. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Kakšne so karierne stopnje pri Ciklum?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Ciklum in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 386,759. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ciklum za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 290,837.

