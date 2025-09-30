Imenik podjetij
Cigniti Technologies
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Programski inženir Plače v Greater Hyderabad Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Hyderabad Area pri Cigniti Technologies znaša skupaj ₹1.55M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cigniti Technologies. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Skupaj na leto
₹1.55M
Raven
L3
Osnovna plača
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Cigniti Technologies?

₹13.95M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area znaša letno skupno plačilo ₹5,515,455. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cigniti Technologies za vlogo Programski inženir in Greater Hyderabad Area je ₹1,546,624.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Cigniti Technologies

Povezana podjetja

  • Lyft
  • Uber
  • Spotify
  • PayPal
  • Square
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri