Imenik podjetij
Cigna
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja podatkovne znanosti

  • Vse plače Vodja podatkovne znanosti

Cigna Vodja podatkovne znanosti Plače

Povprečno Vodja podatkovne znanosti skupno nadomestilo in United States pri Cigna se giblje od $168K do $240K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Cigna. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$193K - $226K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$193K$226K$240K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja podatkovne znanosti prijavs pri Cigna za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Cigna so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja podatkovne znanosti ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja podatkovne znanosti pri Cigna in United States znaša letno skupno plačilo $239,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Cigna za vlogo Vodja podatkovne znanosti in United States je $168,100.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Cigna

Povezana podjetja

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.