Ciena Programski inženir Plače v Greater Ottawa Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Ottawa Area pri Ciena se giblje od CA$98.5K na year za P1 do CA$148K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Ottawa Area znaša skupaj CA$125K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Ciena. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
P1
(Začetna stopnja)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
CA$226K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Ciena so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Omrežni inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Ciena in Greater Ottawa Area znaša letno skupno plačilo CA$168,919. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ciena za vlogo Programski inženir in Greater Ottawa Area je CA$122,386.

