Podatkovni znanstvenik nadomestilo in Greater Toronto Area pri CIBC se giblje od CA$99.7K na year za Data Scientist I do CA$122K na year za Senior Data Scientist. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$112K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CIBC. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
