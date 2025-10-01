Imenik podjetij
CIBC Vodja podatkovne znanosti Plače v Greater Toronto Area

Mediana Vodja podatkovne znanosti nadomestila in Greater Toronto Area pri CIBC znaša skupaj CA$124K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CIBC. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$124K
Raven
8
Osnovna plača
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri CIBC?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja podatkovne znanosti at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$214,694. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Vodja podatkovne znanosti role in Greater Toronto Area is CA$124,161.

Drugi viri