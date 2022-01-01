Imenik podjetij
CI&T
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

CI&T Plače

Plače CI&T se gibljejo od $17,078 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $121,295 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri CI&T. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $26.6K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Arhitekt rešitev
Median $33.9K
Podatkovni analitik
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Podatkovni znanstvenik
$17.1K
Človeški viri
$95.1K
Vodja oblikovanja izdelkov
$121K
Vodja izdelkov
$42.2K
Vodja projekta
$42K
Kadrovik
$22.6K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at CI&T is Vodja oblikovanja izdelkov at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za CI&T

Povezana podjetja

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri