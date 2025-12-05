Imenik podjetij
CI Global Asset Management
CI Global Asset Management Podatkovni analitik Plače

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Canada pri CI Global Asset Management se giblje od CA$84.9K do CA$119K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete CI Global Asset Management. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$66.7K - $80.8K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri CI Global Asset Management?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri CI Global Asset Management in Canada znaša letno skupno plačilo CA$118,710. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri CI Global Asset Management za vlogo Podatkovni analitik in Canada je CA$84,939.

