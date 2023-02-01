Imenik podjetij
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Plače

Plače Church of Jesus Christ of Latter-day Saints se gibljejo od $13,431 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $124,320 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $124K
Administrativni asistent
$13.4K
Služba za stranke
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Informacijski tehnolog (IT)
$45.5K
Analitik kibernetske varnosti
$75.6K
UX raziskovalec
$98.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Church of Jesus Christ of Latter-day Saints je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $124,320. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Church of Jesus Christ of Latter-day Saints je $65,950.

