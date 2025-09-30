Imenik podjetij
Chubb
Chubb Vodja programskega inženiringa Plače v New York City Area

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in New York City Area pri Chubb znaša skupaj $265K na year.

Mediani paket
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Skupaj na leto
$265K
Raven
hidden
Osnovna plača
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Leta v podjetju
5-10 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Chubb?

$160K

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženiringa pri Chubb in New York City Area znaša letno skupno plačilo $345,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chubb za vlogo Vodja programskega inženiringa in New York City Area je $265,000.

Drugi viri