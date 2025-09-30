Imenik podjetij
Chubb
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • New York City Area

Chubb Programski inženir Plače v New York City Area

Mediana Programski inženir nadomestila in New York City Area pri Chubb znaša skupaj $105K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chubb. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Chubb
Software Engineer
Whitehouse Station, NJ
Skupaj na leto
$105K
Raven
P1
Osnovna plača
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Chubb?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Chubb in New York City Area sits at a yearly total compensation of $140,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Programski inženir role in New York City Area is $105,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Chubb

Povezana podjetja

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri