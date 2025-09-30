Aktuar nadomestilo in Philadelphia Area pri Chubb znaša $79.3K na year za Actuarial Trainee. Mediana yearnega nadomestila in Philadelphia Area znaša skupaj $142K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chubb. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
