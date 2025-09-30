Aktuar nadomestilo in New York City Area pri Chubb se giblje od $141K na year za Senior Actuarial Analyst do $319K na year za VP. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $155K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chubb. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
