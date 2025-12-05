Imenik podjetij
China Telecom
China Telecom Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in Singapore pri China Telecom se giblje od SGD 73.2K do SGD 102K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete China Telecom. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$61.5K - $74.5K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri China Telecom in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 102,306. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri China Telecom za vlogo Vodja projektov in Singapore je SGD 73,202.

