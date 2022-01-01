Imenik podjetij
Checkr Plače

Plače Checkr se gibljejo od $73,630 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $360,000 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Checkr. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženirstva
Median $351K
Služba za stranke
$73.6K

Podatkovni analitik
$181K
Finančni analitik
$191K
Človeški viri
$258K
Trženje
$226K
Oblikovalec produktov
Median $220K
Vodja produktov
Median $360K
Vodja programov
$122K
Kadrovik
Median $172K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Checkr so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Checkr je Vodja produktov z letnim skupnim plačilom $360,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Checkr je $205,475.

Drugi viri