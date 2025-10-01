Imenik podjetij
Chartis Group
Chartis Group Svetovalni upravni strokovnjak Plače v Northern Virginia Washington DC

Mediana Svetovalni upravni strokovnjak nadomestila in Northern Virginia Washington DC pri Chartis Group znaša skupaj $198K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Chartis Group. Nazadnje posodobljeno: 10/1/2025

Mediani paket
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Skupaj na leto
$198K
Raven
-
Osnovna plača
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Chartis Group?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Svetovalni upravni strokovnjak pri Chartis Group in Northern Virginia Washington DC znaša letno skupno plačilo $224,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Chartis Group za vlogo Svetovalni upravni strokovnjak in Northern Virginia Washington DC je $198,000.

Drugi viri