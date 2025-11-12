Imenik podjetij
Charles Schwab Podatkovni arhitekt Plače v Greater Denver And Boulder Area

Podatkovni arhitekt nadomestilo in Greater Denver And Boulder Area pri Charles Schwab se giblje od $96.7K na year za 54 do $114K na year za 56. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni arhitekt pri Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area znaša letno skupno plačilo $146,133. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Charles Schwab za vlogo Podatkovni arhitekt in Greater Denver And Boulder Area je $99,300.

