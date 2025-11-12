Podatkovni arhitekt nadomestilo in Greater Denver And Boulder Area pri Charles Schwab se giblje od $96.7K na year za 54 do $114K na year za 56. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)