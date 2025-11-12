QA programski inženir nadomestilo in United States pri Charles Schwab se giblje od $94.5K na year za 54 do $140K na year za 58. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $132K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)