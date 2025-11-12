Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Charles Schwab se giblje od $91.1K na year za 54 do $163K na year za 58. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $120K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)