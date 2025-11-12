Full-Stack programski inženir nadomestilo in Greater Dallas Area pri Charles Schwab se giblje od $81.1K na year za 54 do $152K na year za 58. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dallas Area znaša skupaj $155K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
54
$81.1K
$78K
$0
$3.1K
55
$111K
$104K
$692
$6.7K
56
$138K
$132K
$0
$5.9K
57
$169K
$151K
$0
$17.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)