Charles Schwab Backend programski inženir Plače v United States

Backend programski inženir nadomestilo in United States pri Charles Schwab se giblje od $97.6K na year za 54 do $206K na year za 59. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $118K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Začetna stopnja ) $97.6K $90.8K $0 $6.8K 55 Software Developer II $114K $104K $1.1K $9K 56 Software Developer III $131K $122K $0 $8.4K 57 Software Developer IV $156K $140K $2K $13.9K Prikaži 4 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Charles Schwab ?

