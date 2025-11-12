Charles Schwab Backend programski inženir Plače v Greater Dallas Area

Backend programski inženir nadomestilo in Greater Dallas Area pri Charles Schwab se giblje od $92.9K na year za 54 do $179K na year za 58. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dallas Area znaša skupaj $116K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Charles Schwab. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice ( /yr ) Bonus 54 Software Developer I ( Začetna stopnja ) $92.9K $86.8K $0 $6.1K 55 Software Developer II $111K $103K $0 $7.8K 56 Software Developer III $145K $132K $0 $12.7K 57 Software Developer IV $159K $143K $0 $16.5K Prikaži 4 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Charles Schwab so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Charles Schwab ?

